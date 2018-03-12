Смертью ребенка в рязанском роддоме занялся СКР

Рязань, , 15:32 — REGNUM По информации о смерти новорожденной девочки в роддоме №1 Рязани началась доследственная проверка. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. После будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информация о смерти появилась в местных СМИ 12 марта. Ребенок умер накануне. Отец девочки утверждает, что имела место ошибка врачей.

«По утверждению отца ребенка, сообщившего рязанскому порталу о трагическом случае, врачи роддома ненадлежащим образом оказали его супруге медицинскую помощь, в результате чего девочку не смогли спасти», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку работы врачей.

Напомним, что свою проверку также начало министерство здравоохранения Рязанской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее рязанские следователи начали заниматься еще несколькими больничными случаями. Так, в начале феврале 2018 года СКР возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинских услуг. Поводом стало видео, снятое в одной из больниц области в 2016 году. На видео видно, что мужчина лежит на полу больницы, истекая кровью. Позже сообщалось, что мужчина был пьян, поэтому его оставили в коридоре без наблюдения.

Кроме того, СКР начал доследственную проверку по информации о несвоевременной госпитализации женщины, которую якобы возили в течение нескольких часов по больницам. В итоге пациентка умерла в областной клинической больнице.

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