В центре Смоленска обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениеми

Смоленск, , 14:58 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в центре Смоленска, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, утром 12 марта возле одного из жилых домов по улице Маршала Жукова в машине было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции.

«Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личность погибшего, а также все обстоятельства совершенного преступления», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

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