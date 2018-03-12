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В центре Смоленска обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениеми

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Смоленск, 12 марта 2018, 14:58 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в центре Смоленска, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, утром 12 марта возле одного из жилых домов по улице Маршала Жукова в машине было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции.

«Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личность погибшего, а также все обстоятельства совершенного преступления», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

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