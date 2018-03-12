Ни мошенничества, ни доказательств: дело о скандальной стройке в Воронеже

Воронеж, , 14:45 — REGNUM Громкое уголовное дело о хищении земельного участка на Ленинском проспекте в Воронеже прекращено. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Воронежской области.

«В рамках расследования уголовного дела не было добыто доказательств, что данный земельный участок был похищен мошенническим путем», — прокомментировал решение представитель СУ СКР по региону.

Речь идет о земельном участке в Левобережном районе Воронежа, по адресу Ленинский проспект, 201, рядом со школой №19. Участок принадлежал детской спортивной школе, здесь находился стадион. Позже на этом месте планировали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), но объект стал долгостроем. В 2015 году гордума приняла решение о возвращении участка в собственность муниципалитета участка и сносе недостроенного ФОКа. А через некоторое время участок выкупило ООО «Новый квартал».

Тревогу год назад забили местные жители, обнаружившие, что на площадке строится жилая многоэтажка.

В апреле 2017 года губернатор Алексей Гордеев потребовал приостановить строительство, а в мае Следственное управление СКР по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере — «по факту противоправных действий неустановленных сотрудников администрации городского округа город Воронеж и неустановленных лиц, действовавших в интересах одной из строительных организаций г. Воронежа». Силовики провели обыски в администрации города, в кабинетах высокопоставленных чиновников.

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Тогда следствие сообщило, что из-за хищения земельного участка и объекта незавершенного строительства муниципалитету был причинен ущерб в 20 млн рублей.

В июне 2017 года было объявлено, что мэрия Воронежа выкупит у застройщика недостроенный объект и перепрофилирует его под учреждение образования или спортивный объект.

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В январе уже этого года мэрия планы подтвердила. По последним данным, участок уже передан в собственность города, а к концу 2019 года в четырехэтажном здании должен появиться культурно-досуговый центр.