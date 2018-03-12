Два человека погибли от отравления угарным газом в Ставропольском крае

Минводы, Ставропольский край, , 14:36 — REGNUM В Ставропольском крае следователи проводят доследственную проверку по факту отравления угарным газом двух человек, сообщает 12 марта пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что ночью 10 марта в двух квартирах одного из жилых многоквартирных домов Минеральных Вод были обнаружены тела мужчины 1949 года рождения и женщины 1978 года рождения.

По предварительным данным, женщина наполняла ванну, включив горячую воду. Во время работы газового водонагревателя угарный газ стал поступать в помещение.

«В результате наступила смерть хозяйки квартиры и ее соседа, проживавшего этажом ниже», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, произведен осмотр дома, назначено проведение ряда судебных экспертиз, опрошены очевидцы и сотрудники газовой службы, у которых также изъяли документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новоалександровске Ставропольского края от угарного газа пострадала семья из четырех человек: женщина, ее супруг и их пятилетний сын были госпитализированы в больницу, второго полуторагодовалого ребенка спасти не удалось.

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