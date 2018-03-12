76 человек пострадали на фанк-вечеринке в штате Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 14:35 — REGNUM На рассвете 11 марта 76 человек обратились в больницу с травмами, полученными во время давки на крупной фанк-вечеринке в коммуне Вила Крузейро (штата Рио-де-Жанейро, Бразилия). Об этом сообщает новостной портал R7.

4 человека остались в больнице для дальнейшего лечения, остальные были отпущены домой после оказания необходимой медицинской помощи. Полиция и военные, расположенные в штате по указу президента страны Мишеля Темера для борьбы с преступностью, в инцидент не вмешивались.

В мероприятии участвовали несколько сотен человек, в том числе 16 музыкальных коллективов.

Возникли две версии, объясняющие начало паники среди зрителей. Согласно заявлению организаторов праздника, опубликованному в социальной сети, гостья вечеринки облокотилась на оголенный провод за музыкальной сценой, в результате чего несколько человек получили удар током. По версии гостей, участники мероприятия спровоцировали давку, испугавшись звука огнестрельного выстрела.