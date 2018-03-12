В Бурятии трехлетний мальчик погиб после падения в кастрюлю с кипятком

Улан-Удэ, , 14:17 — REGNUM В Бурятии следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика после падения в кастрюлю с кипятком, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел вечером 10 марта в квартире одного из домов в поселке Наушки Кяхтинского района. По предварительным данным, дом, где проживала семья ребенка, не обслуживался коммунальными службами и был отключен от горячего водоснабжения.

По словам 33-летней матери ребенка, вечером она вскипятила воду в большой кастрюле, чтобы помыться, и отнесла ее в ванную, а затем пошла в соседнюю комнату за полотенцем. В этот момент мальчик забежал в ванную, залез на бортик и спрыгнул в кастрюлю с кипятком.

После женщина принялась оказывать помощь ребенку народными средствами: намазала обожженные участки тела гусиным жиром, а когда поднялась температура — дала жаропонижающее лекарство.

«При этом она сочла повреждения, полученные ребенком, не опасными и решила обратиться за медицинской помощью лишь следующим утром, — говорится в сообщении. — Однако к утру ребенку стало хуже, и малыш скончался».

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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