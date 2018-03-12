Паводки в Казахстане осложняются неисправностями систем водоотведения

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:07 — REGNUM Подтопление населенных пунктов в Восточно-Казахстанской области Казахстана возникает в результате неисправности, засоренности или отсутствия систем для отвода воды, сообщили 12 марта в комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана.

Кроме этого, дополнительным фактором, усугубляющим паводковую ситуацию в регионе, является расширение территории застройки за пределами действующих систем водоотведения.

В ведомстве сообщили, что спасатели продолжают ликвидацию последствий подтопления населенных пунктов талыми и дождевыми водами. В регионе создана оперативная группа в составе 1032 человек, 286 единиц техники, 56 единиц плавательных средств и 56 мотопомп.

По данным «Казгидромет», с 1 по 11 марта в Восточно-Казахстанской области выпало 53,2 мм осадков, что превышает месячную норму в два раза. Усилиями спасателей и сотрудников правоохранительных органов эвакуировано около 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная паводковая ситуация сложилась в начале марта в городе Байконуре. В местной администрации сообщили, что 7 марта последствия подтопления города были ликвидированы. Однако местные жители пожаловались на затопленные улицы.

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