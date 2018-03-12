ЧП в аэропорту Катманду: все вылеты самолетов отменены

Катманду, , 14:09 — REGNUM В районе аэропорта Катманду потерпел крушение пассажирский самолет, летевший из Бангладеш. На борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщил прессе представитель столичного аэропорта Непала.

Катастрофа произошла при посадке в международном аэропорту в Катманду 12 марта в 14:15 по местному времени. Самолет авиалиний US-Bangla Airlines, по словам очевидцев, раскачивался в воздухе и рухнул хвостом футбольное поле. Мгновенно вспыхнул пожар, на устранение которого потребовалось 15 минут.

В числе пассажиров были 37 мужчин, 27 женщин и два ребенка, передает The Kathmandu Post.

По словам пресс-секретаря аэропорта Нараяна Прасада Дувади, прибывшие на место спасатели извлекли из-под горящих обломков воздушного судна 20 раненых, а также множество тел погибших. Представитель министерства туризма Непала предоставил данные о 25 госпитализированных пассажирах.

Все вылеты из международного аэропорта Катманду отменены. На месте крушения работают спасательные службы. Причины катастрофы выясняются.

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