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В Калужской области пассажирский поезд насмерть сбил пенсионера

Происшествия

Начата проверка

Калуга, 12 марта 2018, 13:41 — REGNUM  Пожилой мужчина погиб на железнодорожной станции Балабаново Калужской области. Как сообщил 12 марта ИА REGNUM старший следователь Брянского следственного отдела на транспорте Николай Лобачев, он пытался пересечь железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом.

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Личность погибшего, которому на вид около 60 лет, пока не установлена. Начата проверка случившегося.

Напомним, на территории Калужской области расположено 160 железнодорожных переездов. В 2017 году случаи нарушения правил дорожного движения при переезде или переходе через железнодорожные пути участились. За год в регионе травмы из-за неосторожного поведения на железной дороге получили восемь человек, трое из них погибли.

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