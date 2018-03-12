При крушении самолёта в Непале спасены 25 человек

Катманду, , 13:36 — REGNUM По данным министерства туризма Непала, на борту самолёта, разбившегося сегодня, 12 марта, в аэропорту столицы страны Катманду, были 37 мужчин, 27 женщин и двое детей, 25 спасено. Об этом сообщает 12 марта издание Kathmandu Post.

Министр по делам туризма Непала Суреш Ачарья заявил, что 25 спасшихся при крушении лайнера пассажиров были отправлены в больницы города для лечения.

По словам главы управления гражданской авиации Непала Санджива Гаутама, самолет был не управляем во время посадки.

«Борту было дано разрешение на посадку с южной стороны взлетно-посадочной полосы, однако он приземлился с северной стороны», — сказал Гаутам.

По его словам, на борту лайнера могли возникнуть технические неполадки, и теперь предстоит выяснить причину странного захода на посадку.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное судно принадлежало одной из авиакомпаний Бангладеш. Оно рухнуло восточнее взлетно-посадочной полосы. Самолёт летел в Катманду из Дакки, столицы Бангладеш.

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Лайнер US-Bangla накренился во время захода на посадку и врезался в футбольное поле невдалеке от аэропорта, после чего загорелся.

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