Военные Израиля арестовали 10 палестинских рыбаков

Тель-Авив, , 13:41 — REGNUM По данным официальных представителей Палестины, вооруженные силы Израиля арестовали 10 палестинских рыбаков у берегов сектора Газа, сообщает 12 марта Anadolu.

«Рыбаки были задержаны во время рыбалки на юге сектора Газа», — отметил глава союза рыбаков региона Низар Айяш.

Израильские правоохранительные органы также конфисковали три рыболовных судна. Официальные лица еврейского государства не дали никаких комментариев по данному поводу.

Согласно данным, озвученным союзом рыбаков, порядка 50 тыс. человек в секторе Газа промышляют рыболовством.

В настоящее время, в соответствии с израильским законодательством, рыбаки региона имеют право заниматься промыслом на расстоянии не более девяти морских миль от побережья.

Напомним, до 2014 года разрешенная акватория для рыболовецкого промысла в секторе Газа ограничивалась тремя морскими милями, однако после военного противостояния между Израилем и партией ХАМАС в 2014 году, Тель-Авив пошел на уступки, расширив акваторию сперва до шести миль, а затем и до девяти.

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