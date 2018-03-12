Госконтракт до довел суда «главную по СМИ» на Кубани

Краснодар, , 13:25 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента СМИ Краснодарского края направлено в Ленинский районный суд Краснодара. Информация об этом 12 марта появилась в краснодарских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы было возбуждено в 2015 году — по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и нецелевом расходовании бюджетных средств.

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Тогда в СКР сообщили о хищении 4,5 млн рублей при исполнении контракта о выпуске информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти, который был заключен между департаментом и местным газетным издательством. Согласно договоренности тираж должен был составить не менее 130 тысяч экземпляров. На деле же были изданы всего 200 экземпляров рекламных газет. Как уточнили в СКР, они печатались в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта — фактически же условия контракта исполнены так и не было. Несмотря на это, руководитель департамента подписала акты выполненных работ, на основании чего на счет издательства были перечислены 4,5 миллиона рублей.

В итоге, по данным региональных СМИ, обвинительное заключение в отношении обвиняемой было утверждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Тогда же, в августе 2015 года подозреваемую по этому делу арестовали. Правда, затем меру пресечения заменили на домашний арест, а позже — и вовсе на подписку о невыезде.