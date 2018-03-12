В Сургуте в мусорном баке обнаружили тело младенца

Сургут, Югра, , 13:14 — REGNUM В Сургуте следователи проводят проверку по факту обнаружения тела младенца в одном из мусорных баков города, сообщает пресс-служба следственного управления Ханты-Мансийского автономного округа.

«Утром 12 марта работники коммунальной службы обнаружили в мусорном баке на улице Профсоюзов в Сургуте тело младенца женского пола», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. Тело ребенка будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность матери младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, это не первый случай, когда от новорожденных избавляются подобным образом. Так, в октябре 2017 года во дворе одной из бийских многоэтажек Алтайского края было обнаружено тело новорожденного ребенка, который был завернут в пакет.

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Еще один шокирующий случай произошел летом 2017 года в Старом Осколе Белгородской области, где в мусорном баке было обнаружено тело новорожденной девочки.

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