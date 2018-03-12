В Краснодарском крае при пожаре погибла семейная пара

Каневский район, Краснодарский край, , 12:58 — REGNUM В результате пожара в одном из домовладений в хуторе Украинка Каневского района Краснодарского края погибла семейная пара, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило от соседей рано утром 11 марта. Установлено, что в данном доме проживали 49-летний мужчина и его 50-летняя супруга. В результате пожара они погибли.

По данному факту проводится доследственная проверка. В качестве возможной версии произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем. С целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожара в одном из частных домов в станице Ясенской Ейского района Краснодарского края погибли два человека.

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