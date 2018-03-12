Афганские радикалы атаковали полицейский участок в провинции Фарах

Фарах, Афганистан, , 12:54 — REGNUM В напряженных боях в провинции Фарах на западе Афганистана боевики группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили полицейский участок и несколько зданий районного центра, сообщает Spiegel.

По словам председателя провинциального совета, группировка в 300 боевиков совершила нападение в ночь на 12 марта. После этого пропали 15 представителей полиции.

Телеканал 1TV передал информацию о 10 убитых полицейских. Два других члена провинциального совета сообщили о тяжелых боях в этом районе.

По их словам, 60−70 афганских солдат запрашивали поддержку авиации. Во второй половине дня к месту действий прибудет подкрепление из столицы провинции Фарах.

Ситуация в провинции Фарах, граничащей с Ираном, — одна из самых напряженных в стране. По информации силовых ведомств Афганистана, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует более 14% территории страны.

В конце февраля президент страны Ашраф Гани призвал радикалов начать мирный диалог и заявил о готовности пойти на широкие уступки, если они сложат оружие, однако боевики проигнорировали инициативу правительства.

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