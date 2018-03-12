Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке достигло пяти человек

Нью-Йорк, США, , 11:40 — REGNUM Трое доставленных ранее в критическом состоянии пассажиров в госпиталь пассажиров скончались, сообщает The New York Times.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение туристического вертолета Eurocopter AS350 произошло вечером 11 марта в районе пролива Ист-Ривер между Манхэттеном и Куинсом в Нью-Йорке.

Воздушное судно, на борту которого были шесть человек, рухнуло в воду. Момент аварии попал на видео.

Пилот смог выбраться из тонущего вертолета, поскольку не был зафиксирован ремнями безопасности так крепко, как пассажиры. Прибывшие на место трагедии спасатели констатировали смерть двух человек, три пассажира в критическом состоянии были отправлены в госпиталь.

«Мы ужинали, когда увидели, как красный вертолет на полной скорости летит к воде. Это выглядело сюрреалистично (…). Вертолет полностью рухнул и затонул», — рассказала свидетельница крушения Арине Назарян телеканалу ABC7.

Следователи выясняют причины крушения вертолета. Воздушное судно было нанято группой из пяти человек для проведения частной фотосессии.

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