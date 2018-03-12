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Два человека погибли в массовом ДТП под Тулой

Происшествия

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего

Тула, 12 марта 2018, 11:38 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пяти машин в Тульской области погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 марта около 07:55 на 195 км автодороги М-2. Предварительно установлено, что водитель двигавшейся в северном направлении «Нивы», совершая обгон, допустил касательное столкновение с ехавшим попутно «Опелем».

"В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречную полосу, где столкнулась поочерёдно с грузопассажирской «Газелью», полуприцепом «Вольво» и «Ниссаном», — говорится в сообщении.

В результате столкновения погибли две женщины в салоне «Опеля», мужчина и женщина в «Ниссане» пострадали.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личности погибших и пострадавших. Кроме того, сотрудники ГИБДД организуют дорожное движение на данном участке дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на трассе М-2 в Тульской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, пострадали 11 человек.

Читайте подробнее: Автобус и грузовик столкнулись под Тулой — пострадали 11 человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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