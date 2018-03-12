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Жилые кварталы Дамаска попали под обстрел боевиков

Происшествия

«Два человека погибли»

Дамаск, 12 марта 2018, 11:28 — REGNUM  Террористы из Восточной Гуты снова обстреляли столицу Сирии Дамаск. Об этом сообщило SANA со ссылкой на управление полиции города.

По данным сирийского агентства, в результате взрывов погибли 2 человека.

«Террористы из Восточной Гуты выпустили минометные снаряды по району Аль-Каббас в столичном квартале Дуэля, — передает вещатель. — Два человека погибли».

11 марта арабское издание Al-Masdar со ссылкой на сирийские проправительственные источники сообщило, что в Сирии боевики предприняли атаку на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия при помощи как минимум одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По данным издания, система ПВО базы смогла перехватить беспилотник до того, как он смог достичь территории Хмеймима.

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Война в Сирии

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