В Волгоградской области задержали подозреваемую в убийстве 9-месячного сына

Волгоград, , 11:14 — REGNUM В Волгоградской области следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына, сообщает 12 марта пресс-служба СКР.

По данным ведомства, утром 1 марта после ссоры с матерью женщина вместе с грудным ребенком уехала в областной центр из города Фролово, где проживала с родителями и трехлетней дочерью. В Волгограде подозреваемая арендовала посуточную квартиру.

«3 марта текущего года примерно в 23:00, находясь на съемной квартире, не желая воспитывать и растить ребенка, женщина сдавила шею сына руками, — говорится в сообщении. — Убедившись, что ребенок умер, мать завернула его тело в детское одеяло».

Позже женщина поместила тело ребенка в пакет и «выбросила в мусорный контейнер». После преступления она отправилась в Волжский к подруге, которая ранее родила ребенка, и подарила ей детскую коляску, а также вещи убитого сына.

В ходе допроса подозреваемая пояснила, что решила избавиться от своего ребенка из-за «нежелания его воспитывать, а также из-за упреков родителей в том, что она не имеет постоянного заработка».

В настоящее время женщина находится под стражей. Следователи продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения тела ребенка.

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