Петербургский чиновник ночью угнал такси

Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге чиновник одного из комитетов городской администрации угнал автомобиль такси, но вскоре попал в ДТП и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили 12 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 10 марта в Калининском районе города.

38-летний таксист из Средней Азии ночью взял пассажира и заехал на автозаправочную станцию на улице Замшина, чтобы пополнить бензобак топливом. В это время пассажир, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, пересел на водительское место и похитил автомобиль Hyundai Solaris.

«Сотрудники ГИБДД у дома 1 на площади Ленина задержали мужчину, управлявшего указанным автомобилем. Похитителем оказался 23-летний чиновник. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении Главка полиции.

По данным издания «Фонтанка», чиновник-угонщик попал в ДТП, столкнувшись с бетонным перекрытием на углу площади Ленина и Арсенальной набережной. За рулем разбитой иномарки находился старший инспектор планово-финансового отдела комитета по образованию.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, отмечает источник.