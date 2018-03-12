В Астрахани из-за лобового столкновения перевернулась маршрутка

Астрахань, , 11:06 — REGNUM Маршрутная «Газель» с пассажирами в салоне столкнулась с автомобилем «Тойота» на перекрёстке в Астрахани и после удара перевернулась. Пострадали пять пассажиров, в том числе один ребёнок, сообщает 12 марта пресс-служба Управления МВД по Астраханской области.

Столкновение произошло около 8 часов утра на перекрёстке улиц Академика Королёва и Коммунистической.

«Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Toyota», двигаясь со стороны улицы Чехова, не уступил дорогу маршрутному такси № 82. От удара произошло опрокидывание микроавтобуса, которым управлял мужчина 1973 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщили местные СМИ, оба автомобиля на момент аварии находились в исправном техническом состоянии. Маршрутка двигалась по главной дороге, иномарка была обязана ее пропустить.

Жертвами ДТП стали пять пассажиров «Газели», среди которых трое мужчин, женщина и 6-летний ребенок. Они получили травмы разной степени тяжести и сразу после происшествия были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Начато административное расследование по факту нарушения правил дорожного движения.

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