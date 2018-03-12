Украинские войска расстреляли колонну автомобилей с донецкими рабочими

Донецк, , 10:56 — REGNUM Украинские силовики открыли 12 март огонь по автомобилям с рабочими, едущими на работу на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), заявили в коммунальном предприятии «Вода Донбасса», сообщает «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, ВСУ начали обстрел служебных машин с рабочими в 07:30 утра из стрелкового оружия. В результате один из автомобилей был серьезно поврежден, из-за чего не смог ехать дальше. Информации о пострадавших рабочих нет.

Напомним, за сутки 11 марта украинские военные один раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) из минометов. При этом Генштаб ВСУ отчитался о гибели одного украинского солдата за те же сутки и о трех раненных.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 5 марта в Донбассе официально объявлено «весеннее» перемирие, однако украинская сторона не спешит его соблюдать. ВСУ поступали аналогичным образом и ранее: после объявления режима тишины продолжали обстреливать мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

При этом видимых причин для обстрела нет — украинские войска стреляют по мирным людям, а не по военным позициям. Однако ни одна международная организация не оказывает на Украину никакого давления, дистанцируясь от реальных Донбасса.

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