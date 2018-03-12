В Подмосковье собаки загрызли возлюбленного родственницы Юрия Лозы

Истра, Московская область, , 10:56 — REGNUM Загрызенный собаками в Истринском районе Московской области молодой человек был возлюбленным племянницы певца Юрия Лозы, об этом он сообщил 12 марта на своей странице в Facebook.

В своем комментарии певец объяснил, что готов понять, когда подобные кошмарные истории происходят в глубинке, где нет достойной среды обитания и невозможно установить контроль за собаками.

Однако, по словам Лозы, в подобный смертельный случай в Истринском районе «просто отказываешься поверить».

«Однако поверить придётся, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьёй. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека», — написал певец.

Он добавил, что подобные случаи не должны происходить с родными и близкими, а потому выразил надежду, что инцидент «не будет спущен на тормозах, что кто-то будет справедливо наказан».

Ранее в главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что в Курсаково обнаружено тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак.

Также в местную больницу была доставлен женщина с аналогичными ранами. Следователи предполагают, что погибший умер после нападения стаи бродячих собак.

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