В Барнауле следователи установили личности избивших сверстницу школьниц

Барнаул, , 10:47 — REGNUM Следственные органы проверяют информацию из социальных сетей об избиении несовершеннолетней девочки группой школьников в подъезде одного из многоэтажных жилых домов Барнаула, сообщает 12 марта пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 9 марта между подростками возник конфликт, в ходе которого две 15-летние девочки в подъезде избили сверстницу. В результате происшествия подросток получила ушибы, ее здоровью ничего не угрожает.

После сообщения следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для следствия, а также опросили участников и свидетелей произошедшего.

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Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причиненного девочке тяжести вреда здоровью. В настоящее время все участники происшествия установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ельце Липецкой области девятиклассницы избили ученицу седьмого класса. На видео, опубликованном в одном из городских сообществ, три девочки заставляют четвертую вставать перед ними на колени и извиняться. Девочку избивают — в том числе ногами по голове, а потом просят молчать о произошедшем.

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