В Карачаево-Черкесии обнаружили схрон боевиков с вооружением

Черкесск, , 10:45 — REGNUM Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудни правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии. О нем заявил за вознаграждение местный житель, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе МВД по республике.

Схрон был устроен в выдолбленном в скалах углублении недалеко от станицы Красногорская. Он принадлежал боевику из незаконного вооруженного формирования, ликвидированному в ходе спецоперации еще в ноябре 2009 года. Об этом рассказал ранее судимый житель города Усть-Джегута.

Из тайника изъяли автомат Калашникова и магазин к нему, карабин конструкции «Мосина», две гранаты Ф-1 с запалами, а также большое количество винтовочных и автоматных патронов. Также в схроне было найдено самодельное взрывное устройство.

Стоит отметить, что полицейские Карачаево-Черкесии проводят в настоящее время в республике операцию «Оружие». Ежедневно в руки правоохранителей попадают десятки единиц вооружения. Так, за одни сутки 10 марта, например, полицейские изъяли из незаконного оборота пять единиц огнестрельного оружия, в том числе карабин, ружье, обрез ружья, газовый пистолет, переделанную под стрельбу боевыми патронами пневматическую винтовку, а также 60 патронов различного калибра.

Многие экземпляры жители региона сдают на возмездной основе. По фактам незаконного хранения оружия принимаются процессуальные решения, возбуждаются уголовные дела.

Так, в МВД сообщили, что в розыск объявлен житель города Черкесска, который неподалеку от мечети на улице Ленина продал за 4 тыс. рублей травматический пистолет 33-летнему жителю аула Кумыш. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный сбыт оружия».

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