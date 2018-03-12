Югоосетинская сторона передала задержанных Грузии

Тбилиси, , 10:30 — REGNUM Задержанные в Южной Осетии двое граждан Грузии в Ахалгори (Ленингори) освобождены, сообщил журналистам 12 марта первый заместитель министра внутренних дел Грузии Каха Сабанадзе.

После перехода на контролируемую грузинской стороной территорию Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили 11 марта поздно вечером были допрошены в управлении полиции региона Мцхета-Мтианети, а затем отправились домой.

«Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили освобождены и уже находятся на контролируемой центральными властями Грузии территории. Министерство внутренних дел Грузии вместе со Службой госбезопасности и другими государственными ведомствами сделали все для своевременного освобождения молодых людей», — заявил журналистам после беседы с освобожденными Каха Сабанадзе.

По его же информации, на теле Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили никаких следов насилия не обнаружено.

Сами освобожденные от каких-либо комментариев по поводу случившегося отказались и на вопросы журналистов отвечать не стали.

Напомним, что трое граждан Грузии, Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили были задержаны правоохранительными органами Южной Осетии 22 февраля в Ахалгори. 23 февраля стало известно, что Арчил Татунашвили скончался в Цхинвальской больнице. Его тело до сих пор грузинской стороне не передано. Родственники погибшего подозревают, что он скончался в результате учиненного над ним насилия.

По факту смерти Татунашвили в Грузии возбуждено уголовное дело по статьям 108 (умышленное убийство) и 143 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса.

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