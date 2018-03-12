ВСУ один раз обстреляли ДНР

Донецк, , 10:27 — REGNUM За сутки 11 марта украинские войска один раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР), сообщает пресс-служба вооруженных сил ДНР.

Согласно сообщению, ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм по населенному пункту Ленинское. В Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки нарушений перемирия не наблюдалось. Украинские военные заявляют о четырех обстрелах своих позиций, при которых один солдат погиб, еще трое были ранены.

Напомним, с 5 марта в Донбассе было объявлено «весеннее» перемирие взамен «новогоднему». В первый же день режима тишины украинские военные нарушили перемирие, обстреляв из снайперской винтовки донецких рабочих.

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Прошлое перемирие было объявлено 23 декабря, оно также ни разу не соблюдалось. Тем не менее режимы тишины помогают сократить количество обстрелов в несколько раз. Наиболее результативными оказываются первые дни после начала перемирия — в этот период количество обстрелов ДНР и ЛНР снижается до 1−5 раз.

Спустя одну-две недели украинские войска вновь начинают часто обстреливать республик, увеличивая интенсивность до 10−15 обстрелов.

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