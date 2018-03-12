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Житель Челябинской области подозревается в избиении грудного ребенка

Происшествия

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы

Челябинск, 12 марта 2018, 10:16 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в избиении пятимесячной девочки, сообщает 12 марта пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следователей, 9 марта в квартире одного из домов Курчатовской района областного центра мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после бытовой ссоры нанес множественные удары внучке сожительницы.

«Девочка доставлена в лечебное учреждение с диагнозом: ушиб головного мозга, перелом костей черепа», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя по подозрению в жестоком избиении трехлетней дочери сожительницы.

Читайте подробнее: Жителя Челябинска подозревают в избиении трехлетней девочки

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Убийства и жестокое обращение с детьми

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