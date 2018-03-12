Пенсионерка «заминировала» Новгородский кремль

Великий Новгород, , 10:11 — REGNUM В Великом Новгороде полиция установила личность «телефонного террориста», который днём 8 марта сообщил по телефону о готовящемся взрыве в Новгородском кремле. По подозрению в произошедшем задержана 73-летняя пенсионерка из Новгородского района, сообщает интернет-издание «Новгород.ру».

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

После анонимного звонка женщины по телефону оперативные службы перекрывали вход на территорию Новгородского кремля и эвакуировали персонал Новгородского музея-заповедника.

Ничего взрывного в кремле обнаружено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волна «телефонного терроризма» наблюдалась в Новгородской области в сентябре 2017 года, когда в Великом Новгороде были атакованы сразу 11 объектов с массовым пребыванием людей: практически все крупные гостиницы города, торговые центры, фитнес-клубы.

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