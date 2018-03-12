СМИ: против организатора поставок кокаина из Аргентины получены показания

Москва, , 10:05 — REGNUM Показания в отношении обвиняемого в организации поставок кокаина из Латинской Америки Андрея Ковальчука получены от первого секретаря посольства РФ в Аргентине Олега Воробьева, сообщает 12 марта РБК со ссылкой на материалы уголовного дела.

В российском посольстве Воробьев отвечает за безопасность дипломатического представительства, в течение двух лет он поддерживал контакт с обвиняемым Ковальчуком и первым обратил внимание на странные чемоданы в подсобке посольской школы. После вскрытия в них был найден кокаин.

Отмечается, что схема передачи наркотиков возникла из-за доступа Ковальчука к передаче посылок в Россию через сотрудников посольства с 2012 года, при этом, по меньшей мере, один раз был использован военно-транспортный самолет. Отправлялись ли вместе с посылками наркотики, не сообщается, однако к отправке посылок были причастны сотрудники посольства.

Так, чемоданы с кокаином планировалось переправить в Москву еще в декабре 2016 года. Организаторы намеревались отправить «груз» военным бортом из Монтевидео вместе с вещами российского посла Виктора Коронелли.

Однако отправке помешали дипломаты и полиция двух стран, поэтому следующий шанс был использован во время прилета в Аргентину спецборта.

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Напомним, в середине февраля стало известно, что в здании школы на территории российского посольства обнаружены 12 чемоданов с кокаином. Предполагаемый организатор поставок Ковальчук был арестован в начале марта по решению Высшего земельного суда Берлина.

До решения об экстрадиции обвиняемый будет находиться в берлинской тюрьме. Ранее Ковальчук сообщал, что знаком с Воробьевым.

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