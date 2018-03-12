В Югре осудили двоих «торговцев смертью»

Нижневартовск, Югра, , 09:54 — REGNUM Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес обвинительный приговор двум местным жителям за продажу наркотиков через Интернет, сообщает 12 марта региональная прокуратура.

Установлено, что подсудимые занимались незаконным распространением наркотических средств путем закладок в «тайники» посредством Интернета на территории города.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена в сентябре 2017 года. В результате из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли около одного килограмма наркотиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием Интернета, в особо крупном размере»).

«Суд назначил одному подсудимому наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей, второму — 9 лет 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отбывать наказание наркоторговцы будут в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нижневартовский городской суд ХМАО признал виновными четырех местных жителей за торговлю наркотиками путем «тайных закладок».

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