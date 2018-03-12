Операции с криптовалютой могут довести до уголовного дела

Оренбург, , 09:35 — REGNUM В Оренбурге выявлена подозрительная криптоферма. По неофициальным данным, ущерб от её деятельности составил более 60 млн рублей, отмечают местные СМИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, правоохранители в ближайшее время дадут комментарий по данному факту.

На данный момент из открытых источников известно, что добычей криптовалютных единиц занимались на территории бывшего завода резино-технических изделий в поселке Подмаячном. Тревогу забили энергетики, с ближайшей подстанции в здание бывшего завода шёл большой поток электроэнергии, но без платы за потреблённые энергоресурсы. Зарубежные инвесторы якобы передавали деньги на оплату счетов энергии, но посредник тратил финансовые средства не по назначению.

Стоит отметить, деятельность майнинг ферм на территории России не запрещена. Чтобы заниматься добычей криптовалюты, нужен мощный компьютер. В выявленной в Подмаячном ферме добычей криптовалюты занимались в промышленных масштабах. В здании имелось множество серверов, соответственно для майнинга в таких условиях необходим огромный энергопоток.

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