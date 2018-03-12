Чёрный ящик разбившегося турецкого бизнес-джета найден в Иране

Тегеран, , 09:22 — REGNUM Власти иранской провинции Бахтияри заявили о находке черного ящика"турецкого частного самолета, потерпевшего крушение на юго-западе Ирана вечером 11 марта. Об этом сообщает 12 марта иранское агентство IRNA.

Самописец будет передан турецкой стороне для дальнейшего расследования произошедшего. Представители Турции вместе с родственниками жертв катастрофы планируют прибыть в аэропорт «Шар-э-Корд» в течение нескольких часов, туда же вертолётом будут доставлены тела погибших.

Добавим, бизнес-джет с восемью пассажирами и тремя членами экипажа 11 марта врезался в гору в центральном Иране, все пассажиры и экипаж погибли. Самолет направлялся в Стамбул, лайнер принадлежал Basaran Holding, компании, занимающейся строительством роскошных яхт.

Напомним, 6 марта при подлёте к аэродрому Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский военно-транспортный самолёт Ан-26. По официальным данным, на борту самолёта находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. В результате катастрофы все они погибли. Все погибшие были военнослужащими Вооружённых сил России.

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Как установлено, воздушное судно столкнулось с землёй при заходе на посадку, не долетев около 500 метров до взлётно-посадочной полосы. На месте падения был обнаружен бортовой самописец Ан-26, который уже отправлен на расшифровку.

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