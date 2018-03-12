Лавины атакуют Дагестан, перекрывая дороги к селам

Махачкала, , 09:19 — REGNUM Несколько лавин сошли за несколько минувших дней в разных районах Дагестана. Из-за схода лавины в шести километрах от селения Тлярата 9 марта оказались отрезанными от мира более 50 селений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пострадавших нет. Пока велись аварийно-восстановительные работы, вечером того же дня лавина сошла в Цунтинском районе. Объем снежных масс был значительно меньший, чем в Тляратинском районе, и завал удалось расчистить уже к ночи 9 марта. А в Тляратинском районе работы велись больше суток и были завершены к обеду 10 марта.

К этому времени очередная порция снежных масс перекрыла автодорогу местного значения в Рутульском районе. Информация об этом поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС по региону в 11:30. К вечеру дорогу расчистили, но произошел новый сход лавины в этом районе. На этот раз по ущелью в центре села Цахур. Было нарушено транспортное сообщение с десятком населенных пунктов, в том числе Цахур, Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Кальял, Мухах, Кусур.

Утром следующего дня сошла лавина на 108 километре дороги Бежта-Анцух Бежтинского участка. На этот раз объем снега, перекрывший движение, был не столь значительный, устранить препятствие на дороге удалось уже днем 11 марта.

Стоит отметить, что из-за многоснежной зимы и установившейся в последние недели на Северном Кавказе достаточно теплой погоды метеорологи предупреждают о возможности схода лавин по всем горным территориям округа.

«В период с 18:00 10 марта до 18:00 11 марта в горах Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан выше 1500 м существует опасность схода лавин», — передает пресс-служба Южного регионального центра МЧС РФ.

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Сход лавин в Тляратинском районе Дагестана случался и в прежние годы. Так, в январе 2016 года из-за схода снежной лавины были заблокированы 55 населенных пунктов, в которых проживали около 16 тысяч жителей.