В китайской провинции Юньнань дикий слон убил крестьянку

Куньмин, Китай, , 09:19 — REGNUM Один деревенский житель погиб и еще один получил ранение после атаки дикого слона в провинции Юаньнань в юго-западе Китая, передает агентство «Синьхуа».

Трагедия случилась утром 9 марта в уезде Мэнла Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, когда женщина работала на своем огороде, говорится в сообщении департамента общественной безопасности уезда.

Женщина погибла на месте после того, как на нее напал слон, ворвавшийся в деревню. После чего слон ранил еще одного деревенского жителя, а также повредил несколько домов, сбегая с места происшествия.

За последние годы зафиксированы периодические атаки диких слонов, сопряженные с жертвами среди населения, а также с повреждением собственности в провинции Юньнань.

Провинция покупает коммерческую страховку людям, проживающим в некоторых ее районах. Власти также платят премии и обеспечивают компенсации людям, пострадавшим от нападения диких слонов и иных животных.

Дикие азиатские слоны помещены под государственную охрану в Китае в связи с тем, что их осталось всего около 300 особей, сконцентрированных преимущественно в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе, а также округах Линьцан и Пуэр в провинции Юньнань.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года слон убил человека в провинции Юньнань. Погибшим был мотоциклист по фамилии Луо.

Читайте ранее в этом сюжете: Слоны продолжают убивать людей на юго-западе Китая