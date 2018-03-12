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Боевики захватили штаб-квартиру правительственных войск в Афганистане

Происшествия

В результате столкновений погибли и были ранены около 15 сотрудников безопасности

Кабул, 12 марта 2018, 09:04 — REGNUM  Официальные лица Афганистана заявили о том, что боевики захватили штаб-квартиру правительственных войск в провинции Фарах, сообщает 12 марта Associated Press.

В результате столкновений погибли и были ранены около 15 сотрудников безопасности. Точное число ликвидированных террористов пока не выяснено.

Ответственность за нападение в провинции Фарах пока не взяла ни одна террористическая организация.

Тем не менее, правительственные чиновники возлагают вину на боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже совершали нападения в данной провинции: в результате нападения на полицейский участок в минувшие выходные погибли 15 сотрудников правопорядка.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно активизировалось в Афганистане, что вынудило Кабул начать диалог с террористами, который, впрочем, пока еще далек от конструктивного.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним

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