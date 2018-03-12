Спасатели локализовали крупный пожар на шинном складе в Новосибирске

Новосибирск, , 08:48 — REGNUM Крупный пожар на шинном складе в Заельцовском районе Новосибирска локализован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на складе по хранению шин и лакокрасочной продукции на улице Шорная поступило 12 марта в 06:25 по местному времени (02:25 мск). В результате огнем была уничтожена кровля склада.

«Открытое горение ликвидировано. В настоящее время основные усилия пожарных направлены на разборку и проливку конструкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара продолжают работать 90 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, однако точная причина возгорания будет установлена после полной ликвидации огня.

Кроме того, на месте происшествия осуществляется непрерывный мониторинг окружающей среды. Передвижные лаборатории осуществляют замеры воздуха на предмет превышения предельно-допустимой концентрации. Химически опасных веществ не выявлено.

«Строения промзоны, располагавшиеся рядом с горящим объектом, не пострадали. Задымление в зоне пожара угрозы населению не представляет», — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на обувной фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области произошло крупное возгорание. В результате пожара погибли 10 человек, в том числе граждане Китая и Киргизии, а также один гражданин России. Еще несколько человек получили ожоги.

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