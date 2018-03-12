Архитектурное наследие Иркутска полыхает в огне

Иркутск, , 08:34 — REGNUM Памятники деревянного зодчества в Иркутске вновь подверглись разрушению. По данным сотрудников ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в домах, сгоревших на улице Марата в праздники, было обнаружено два очага горения, что может свидетельствовать об умышленном занесении открытого источника огня.

«Жилой дом — старой постройки, половина его была снесена, а в оставшейся части проживали несколько человек, дожидающиеся расселения. Оперативное реагирование пожарных подразделений — прибытие к месту в течение двух минут, позволило эвакуировать двоих жильцов, не успевших в отличие от остальных покинуть здание. Люди не пострадали от опасных факторов пожара. Из дома звеном газодымозащитной службы был также эвакуирован газовый баллон», — пояснил начальник 2 отряда Федеральной противопожарной службы Иркутской области Андрей Залозный.

По его словам, площадь пожара составила 200 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие дома и постройки.

Вот так горит исторический Иркутск. А ведь благодаря таким домам, в конце 1990-х столица Восточной Сибири попала в предварительный список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, — отмечают vesti.irk.ru. По данным иркутских коллег, за последний год из списка памятников историко-культурного наследия умудрились вывести 51 объект. Чтобы увидеть, как не сохраняют, а напротив, разрушают деревянное наследие Иркутска, далеко ходить не нужно.

Летом 2017 года был снесён до основания дом, который являлся памятником не только архитектуры — истории. Здесь жил когда-то академик, знаменитый на весь мир историк, археолог и этнограф Алексей Окладников. В 2018 году научное сообщество готовится отметить юбилей — 110 лет со дня рождения академика, и дом этот можно было превратить в музей. Но под видом сначала реставрации, затем реконструкции, собственник планирует возвести на углу Горького и Марата очередной новодел.

Потерян для Иркутска и самый старый его дом. Шубиных. Он пережил пожар 1879 года, и, казалось, дождался обещанной реставрации, но сегодня на месте древнего особняка сияет свежим брусом новострой. А собственник заявляет: старое дерево не сохранилось. И остался подлинный Дом Шубиных только на фото и рисунках.

На Алтае, в Барнауле может не дожить до реконструкции дом купца Поскотинова. Это здание, находящееся в федеральной собственности, уже 15 лет пребывает в плачевном состоянии, и до сих пор не сложилось, как карточный домик, может быть, только благодаря мастерам, построившим его в 1910-е годы. Его восстановление так и не началось.

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