Жителя Югры приговорили к 8 годам колонии за хищение труб на 12 млн рублей

Когалым, Югра, , 08:24 — REGNUM Когалымский городской суд приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за хищение трубной продукции на сумму более 12 млн рублей, сообщает 12 марта пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Установлено, что злоумышленник разработал схему хищения товарно-материальных ценностей с территории одной из продовольственных баз города и привлек для ее реализации охранников территории данной базы.

«Подсудимый в период с марта по июнь 2013 года совершил хищение трубной продукции на сумму более 12 млн рублей, причинив ООО «ТД «Лукойл» материальный ущерб на указанную сумму», — говорится в сообщении.

В итоге суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал имущество подсудимого в счет погашения причиненного ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор в отношении шестерых участников организованной группы за попытку хищения нефти на сумму более 19 млн рублей.

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