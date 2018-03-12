Власти Ирана подтвердили гибель 11 человек при падении турецкого самолета

Тегеран, , 08:14 — REGNUM При крушении частного турецкого самолета Bombardier Challenger 604 на территории Ирана погибли все 11 человек, находившихся на борту. Об этом, как передает ВВС, сообщил официальный представитель экстренных служб Ирана Шахин Фатхи.

«Все находившиеся на борту самолета погибли, а их тела не поддаются опознанию», — сказал он.

Глава иранской Организации гражданской авиации Реза Джафарзаде уточнил, что всего на борту воздушного судна находились 8 пассажиров и 3 члена экипажа. Для идентификации погибших потребуется экспертиза ДНК.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

11 марта телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителей управления гражданской навигации Ирана сообщил, что турецкий частный самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение на юго-западе Ирана.

Трагедия произошла вблизи города Шахре-Корд. По некоторым данным, пассажирский самолет загорелся в воздухе.

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