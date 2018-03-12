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В Киргизии задержали планировавшего подрыв террориста

Происшествия

По заданию главарей международной террористической группировки он планировал совершение теракта с использованием самодельного взрывного устройства

Бишкек, 12 марта 2018, 08:00 — REGNUM  Сотрудники спецслужб Киргизии задержали гражданина республики, являющегося членом международной террористической группировки и планировавшего совершить теракт в стране, сообщает 12 марта пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По данным ведомства, злоумышленник был задержан в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по пресечению каналов проникновения в страну боевиков террористических группировок. Отмечается, что мужчина прошел специальную подготовку в лагерях террористов.

«Установлено, что по заданию главарей международной террористической группировки он планировал совершение теракта с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе ГКНБ. Ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько лет более 500 граждан Киргизии вступили в ряды боевиков различных террористических группировок и уехали воевать против правительственных сил в Сирию, Ирак и Афганистан.

В течение двух последних лет в республике были арестованы свыше 90 террористов и сторонников религиозно-экстремистских организаций. В настоящее время в тюрьмах страны отбывают наказание за подобные преступления более 180 человек.

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