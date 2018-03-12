В Сети появились съемки с места уничтожения террористов под Саратовом

Саратов, , 07:36 — REGNUM После нейтрализации террористов возле одного из сел в Воскресенском районе Саратовской области сотрудники ФСБ обнаружили в автомобиле боевиков предмет, похожий на самодельное взрывное устройство — это видно на съемке, появившейся 11 марта в YouTube.

На видео показан расстрелянный автомобиль боевиков и работа сапера, который произвел извлечение устройства из автомобиля, а также другие элементы бомбы — телефон с подключенными к нему проводами и самодельная граната. Местные СМИ сообщили, что мощность устройства составляет около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, 11 марта в ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов попытались задержать группу боевиков, однако те оказали вооруженное сопротивление, поэтому были подавлены ответным огнем.

В ходе перестрелки боевики получили смертельные ранения и скончались на месте. Ряд источников сообщили, что ликвидированные террористы готовили теракт на территории Саратовской области.

Высокий профессионализм сотрудников ФСБ во время проведения операции отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

«Силовики сработали оперативно, чётко, профессионально», — сказал глава региона.

В настоящее время факту происшествия расследуется уголовное дело.

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