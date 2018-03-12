В Вене совершено нападение на резиденцию иранского посла

Вена, , 07:36 — REGNUM Военнослужащий, охранявший резиденцию посла Ирана в столице Австрии, застрелил вооруженного ножом человека, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление представителя венской полиции Харальда Сёреша.

Инцидент произошел 11 марта в 23:30 по местному времени. К охранявшему здание резиденции иранского посла солдату подошел молодой мужчина и без предупреждения ударил ножом. Произошла короткая схватка.

Солдат применил перцовый аэрозоль, но это не остановило злоумышленника. Охранник четыре раза выстрелил в нападавшего из служебного оружия. Налетчик скончался на месте от полученных ранений.

По информации полиции, нападавшим был 26-летний австрийский гражданин. Мотивы его поступка на данный момент неизвестны. 23-летний военнослужащий доставлен в госпиталь с ножевым ранением левого плеча.

По словам представителя министерства обороны Австрии Михаэля Бауэра, солдат действовал в соответствии со служебной инструкцией.

Все дипломатические объекты в Вене взяты под усиленный контроль.

Резиденция посла Ирана располагается на Вилле Блаймшайн, в историческом здании в районе Хитцинг. Во время Второй мировой войны это здание было конфисковано нацистами у собственников еврейского происхождения. В стенах этого здания велись переговоры о временном правительстве Австрии.