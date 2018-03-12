Два человека погибли при падении вертолета в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погибли два человека, еще троих госпитализировали в критическом состоянии, сообщает телеканал Fox News.

По данным городских властей, инцидент произошел вечером 11 марта в районе пролива Ист-Ривер. Частный вертолет Eurocopter AS350, на борту которого находились шесть человек, упал в воду.

Пилот воздушного судна смог самостоятельно выбраться, мужчину госпитализировали. В результате происшествия погибли не менее двух человек, еще троих доставили в больницу в критическом состоянии.

Читайте также: Легкомоторный самолет потерпел крушение в Германии

В настоящее время на месте работают спасатели и водолазы, причины аварии выясняются. Кроме того, инцидент расследует Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление авиации (FAA).

Напомним, ранее в Оренбургской области потерпел крушение мотопараплан. Во время полета пилот допустил касание кромки льда озера, в результате чего летательный аппарат провалился под лёд. Мужчина погиб на месте происшествия.

Читайте также: Под Оренбургом разбился мотопараплан. Пилот погиб