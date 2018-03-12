Два человека погибли при падении вертолета в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, 12 марта 2018, 07:36 — REGNUM В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погибли два человека, еще троих госпитализировали в критическом состоянии, сообщает телеканал Fox News.
По данным городских властей, инцидент произошел вечером 11 марта в районе пролива Ист-Ривер. Частный вертолет Eurocopter AS350, на борту которого находились шесть человек, упал в воду.
Пилот воздушного судна смог самостоятельно выбраться, мужчину госпитализировали. В результате происшествия погибли не менее двух человек, еще троих доставили в больницу в критическом состоянии.
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В настоящее время на месте работают спасатели и водолазы, причины аварии выясняются. Кроме того, инцидент расследует Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление авиации (FAA).
Напомним, ранее в Оренбургской области потерпел крушение мотопараплан. Во время полета пилот допустил касание кромки льда озера, в результате чего летательный аппарат провалился под лёд. Мужчина погиб на месте происшествия.
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