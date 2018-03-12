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На военном объекте на Украине местные жители подрались с военнослужащими

Происшествия

По факту инцидента начата служебная проверка

На военном объекте на Украине местные жители подрались с военнослужащими
Адриан ван Остаде. Драка. 1637

п. Новая Збурьевка, Украина, 12 марта 2018, 07:25 — REGNUM  На Украине местные жители подрались с военнослужащими. Инцидент произошёл в Херсонской области у посёлка Новая Збурьевка, где одно из подразделений Военно-морских сил Украины охраняет военный объект.

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Как уточняли в пресс-центре командования ВМС Украины, зачинщиками перепалки стали гражданские.

«Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего находясь в состоянии алкогольного опьянения гражданские лица, приехали на автомобиле BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно», — говорится в сообщении военного ведомства на странице в Facebook.

Телесные повреждения получили как гражданские лица, так и военнослужащие. Начата служебная проверка, материалы переданы в полицию. За незаконное пересечение охранного периметра участники конфликта были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины.

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«Виновные будут привлечены к ответственности», — добавили в пресс-центре ВМС Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, пьяный конфликт между шестью людьми неславянской внешности и украинским военнослужащим, который произошёл в одном из ресторанов Киева в начале февраля, закончился смертью солдата ВСУ. Обе стороны конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Столкновение вскоре переросло в драку, в ходе которой военнослужащий-контрактник получил ножевое ранение в шею и скончался.

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Вооруженные силы Украины

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