«Дело Скрипаля»: Жителям Солсбери посоветовали перестирать одежду

Солсбери, Великобритания, , 03:53 — REGNUM Постоянным посетителям пабов и ресторанов города Солсбери необходимо выстирать одежду и продезинфицировать личные вещи. Такую рекомендацию дала местным жителям главный врач Англии Салли Дэвис в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, передает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Совет стоит принять во внимание около 500 человек — примерно столько завсегдатаев у паба The Mill и итальянского ресторана Zizzi в центре города. Именно здесь нашли следы нервно-паралитического вещества, которым, по версии следствия, отравили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию.

Скрипаль с дочерью побывали в пабе и ресторане 4 марта, через несколько часов их нашли без сознания возле торгового комплекса The Maltings. Пострадавшие остаются в больнице, медики оценивают их состояние как критическое, но стабильное.

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Дэвис рекомендовала горожанам перестирать одежу самостоятельно или отдать в химчистку. Мобильные телефоны, часы и другие гаджеты нужно протереть дезинфицирующими салфетками, а ювелирные изделия и очки промыть в растворе моющего средства.

По данным газеты The Telegraph, следствие рассматривает несколько версий отравления Скрипаля. По одной из них, яд был применен в его доме или на кладбище, где бывший сотрудник ГРУ посещал могилу родных. По другой версии, Юлия Скрипаль привезла отравляющее вещество из Москвы, не зная об этом.

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