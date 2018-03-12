Под Саратовом нейтрализованы боевики — видео

Саратов, , 02:11 — REGNUM Видео с места нейтрализации боевиков, готовивших теракт в Саратовской области, опубликовано Федеральной службой безопасности (ФСБ). Запись также доступна для просмотра на YouTube.

Ролик длится около 1,5 минуты. В кадре виден микроавтобус ФСБ, сами силовики, автомобили боевиков, тела злоумышленников, их оружие. Оперативники также запечатлели на видео, предположительно, самодельное взрывное устройство.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил профессионализм сотрудников ФСБ, информирует его пресс-служба.

«Силовики сработали оперативно, чётко, профессионально», — отметил Радаев.

Местные СМИ, ссылаясь на неофициальные источники, уточняют: операция прошла возле одного из сел в Воскресенском районе, неподалеку от границы с Вольским районом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Самарской области был предотвращён террористический акт. Сотрудники органов безопасности попытались задержать следовавших на автомобиле боевиков, однако те оказали вооруженное сопротивление. Бой закончился ликвидацией бандитов.

На месте происшествия были найдены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната и самодельная бомба мощностью 3 кг в тротиловом эквиваленте, начиненная поражающими элементами. Региональное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело о подготовке теракта.

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