Не оказали помощь: в Китае погиб бывший российский футболист

Пекин, , 00:45 — REGNUM Бывший российский футболист Владимир Герасимов скончался, попав в дорожную аварию в Китае. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Металлург» города Выкса Нижегородской области.

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 марта. 28-летний Герасимов, ехавший на скутере, попал под автомобиль. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему помощи.

В последующие два часа мужчине также никто не помог. Герасимов скончался. В клубе отметили, что родные погибшего собирают средства на доставку его тела в Москву.

Владимир Герасимов родился в Калининграде 12 апреля 1989 года, он — воспитанник московского клуба «Локомотив». Футболист выступал за такие команды, как «Волочанин-Ратмир» из Вышнего Волочка, столичные «Спартак-Авто», «Столица» и «Ника», «Металлист» из Королёва, «Калугу» и чешскую «Богемианс».

За выксунский «Металлург» Герасимов играл в летне-осенней части сезона 2012/2013. Выступая крайним полузащитником, он участвовал в 11 матчах команды.

Футбольную карьеру спортсмен завершил несколько лет назад. Руководство «Металлурга» выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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