В Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей

Москва, , 21:54 — REGNUM В Москве столкнулись три легковых автомобиля. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

ДТП произошло в воскресенье, 11 марта, в районе Северное Медведково. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«На улице Широкая в районе д. 31 столкнулись автомобили Hyundai, Skoda и Сhevrolet», — сказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Читайте также: В Сочи попал в ДТП пассажирский автобус

А также: В Москве в результате ДТП пострадали двое подростков