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В Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося

В Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей
Kaatjem
Авария

Москва, 11 марта 2018, 21:54 — REGNUM  В Москве столкнулись три легковых автомобиля. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

ДТП произошло в воскресенье, 11 марта, в районе Северное Медведково. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«На улице Широкая в районе д. 31 столкнулись автомобили Hyundai, Skoda и Сhevrolet», — сказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Дорожно-транспортные происшествия

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