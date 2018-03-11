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В Иране рухнул пассажирский самолет

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 11 марта, вблизи города Шахре-Корд

В Иране рухнул пассажирский самолет
Иллюстрация: Pixabay.com
Трагедия

Тегеран, 11 марта 2018, 19:53 — REGNUM  Пассажирский самолет, принадлежащий частной турецкой авиакомпании, потерпел крушение на юго-западе Ирана. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на представителей управления гражданской навигации Ирана.

Трагедия произошла в воскресенье, 11 марта, вблизи города Шахре-Корд. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 11 человек.

Отмечается, что пассажирский самолет, выполнявший рейс из ОАЭ в Стамбул, рухнул в гористой местности. После удара о землю воздушное судно загорелось.

В настоящее время бригады спасателей направляются к месту падения пассажирского самолета.

Другие подробности пока неизвестны.

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Авиапроисшествия

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